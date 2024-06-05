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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe açıklarında farklı zamanda görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından durdurulan lastik botta ise 7'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.