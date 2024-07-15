Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika
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Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta caretta ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz bir deniz kaplumbağası fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, deniz kaplumbağası yavrusunun öldüğü tespit edildi. Bilgi verilmesinin ardından caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gömülmek üzere belediye personeline teslim edildi.

15.07.2024 12:03
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Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.

Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz kaplumbağası yavrusunun öldüğü belirlendi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından caretta caretta, gömülmek üzere belediye personeline teslim edildi.

Kaynak: AA

Karaköy, Datça, Muğla, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta caretta ölü bulundu - Son Dakika
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