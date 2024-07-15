Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir caretta caretta ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi sahilinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, deniz kaplumbağası yavrusunun öldüğü belirlendi.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verilmesinin ardından caretta caretta, gömülmek üzere belediye personeline teslim edildi.
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