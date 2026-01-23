Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Bin 34 Can Dosta Yeni Yuva

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan, yeni yuvalarına kavuşurken, binlerce hayvana tedavi ve bakım hizmeti sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en donanımlı hayvan bakımevlerinden biri olarak gösterilen tesiste bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu. Bakımevinde şimdiye kadar 62 bin 992 tedavi gerçekleştirildi. Ayrıca 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlemle binlerce hayvanın sağlığına kavuşması sağlandı. Tesiste ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı gibi birçok bölüm bulunuyor.

Bakımevini 34 bin kişi ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, belirli gün ve saatlerde resmi kurumlar ile okullar tarafından da ziyaret edilebiliyor. Özellikle çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı amaçlayan ziyaretlerde, bakımevindeki hizmetler ve hayvanlara yönelik bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bakımevini bugüne kadar 34 bin 464 kişi ziyaret etti.

"Büyükşehir olarak can dostlarımızın yaşam kalitesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahipsiz sokak hayvanlarının tam donanımlı geçici hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını söyledi. Birçok can dostun sahiplendirilerek yeni ailelerine katıldığını belirten Aras, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevleri'nden birine sahip Muğlamızda can dostlarımızı doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı teknik özellikleri, doğal yaşam alanları modern tesisimizde gözümüz gibi bakıyoruz. Hayvan Bakımevimize gelen, şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenler de geçici hayvan bakımevimizden can dostlarımızı sahiplenebiliyor. Her sahiplenilen can dostumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Hayvan Bakımevimiz özellikle çocuklarımız tarafından da çok sık ziyaret edilen bir tesis. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onların doğaya, canlılara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Hayvan Bakımevi'mizden kedi, köpek sahiplenen, onu ailelerine katan, bir nevi evlat edinen tüm hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi için çalışmaya, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz."