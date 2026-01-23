Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Bin 34 Can Dosta Yeni Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Bin 34 Can Dosta Yeni Yuva

23.01.2026 15:07  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvanı sahiplendirirken, 62 bin 992 tedavi, 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlem gerçekleştirdi. Tesis, hayvanların korunması ve bakımına yönelik önemli bir hizmet sunuyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan, yeni yuvalarına kavuşurken, binlerce hayvana tedavi ve bakım hizmeti sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayvan Bakımevi, sahipsiz hayvanların korunması, tedavi edilmesi ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin en donanımlı hayvan bakımevlerinden biri olarak gösterilen tesiste bugüne kadar 4 bin 34 sahipsiz hayvan yeni yuvalarına kavuşturuldu. Bakımevinde şimdiye kadar 62 bin 992 tedavi gerçekleştirildi. Ayrıca 27 bin 757 kısırlaştırma ve 3 bin 309 cerrahi işlemle binlerce hayvanın sağlığına kavuşması sağlandı. Tesiste ilk kabul, yavrulu anne bakımı, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri, açık-kapalı kafesler ve doğal yaşam parkı gibi birçok bölüm bulunuyor.

Bakımevini 34 bin kişi ziyaret etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi, belirli gün ve saatlerde resmi kurumlar ile okullar tarafından da ziyaret edilebiliyor. Özellikle çocuklarda hayvan sevgisini artırmayı amaçlayan ziyaretlerde, bakımevindeki hizmetler ve hayvanlara yönelik bakım süreçleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Bakımevini bugüne kadar 34 bin 464 kişi ziyaret etti.

"Büyükşehir olarak can dostlarımızın yaşam kalitesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sahipsiz sokak hayvanlarının tam donanımlı geçici hayvan bakımevinde doğal yaşam alanlarında gibi bakıldığını söyledi. Birçok can dostun sahiplendirilerek yeni ailelerine katıldığını belirten Aras, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevleri'nden birine sahip Muğlamızda can dostlarımızı doğal yaşam alanlarında gibi misafir ediyoruz. Hayatı birlikte paylaştığımız can dostlarımızı teknik özellikleri, doğal yaşam alanları modern tesisimizde gözümüz gibi bakıyoruz. Hayvan Bakımevimize gelen, şartları uyan ve ailelerine yeni bir üye katmak isteyenler de geçici hayvan bakımevimizden can dostlarımızı sahiplenebiliyor. Her sahiplenilen can dostumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Hayvan Bakımevimiz özellikle çocuklarımız tarafından da çok sık ziyaret edilen bir tesis. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak, onların doğaya, canlılara sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için Hayvan Bakımevimiz önemli bir görev üstleniyor. Hayvan Bakımevi'mizden kedi, köpek sahiplenen, onu ailelerine katan, bir nevi evlat edinen tüm hemşehrilerime teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi için çalışmaya, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Bin 34 Can Dosta Yeni Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 4 Bin 34 Can Dosta Yeni Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.