Muğla Köyceğiz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Muğla Köyceğiz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla Köyceğiz\'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

25.03.2024 05:29  Güncelleme: 05:31
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 05.04'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Köyceğiz'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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