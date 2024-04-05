Muğla'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı göreve başladı

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ESMA TURAN

Muğla'nın Menteşe ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı CHP'li Gonca Köksal, görevine başladı. Köksal, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başlamanın büyük onur, gurur ve heyecanını taşıyorum. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde bunun bilincindeyim" dedi.

CHP'den Menteşe Belediye Başkanı seçilen ve Menteşe'nin ilk kadın belediye başkanı unvanını alan Gonca Köksal, bugün mazbatasını törenle aldı. Köksal, daha sonra belediyede yapılan devir teslim töreniyle eski CHP'li eski Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten görevi devraldı.

"ÜZERİMDE ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK VAR"

Bahattin Gümüş, "Muğla'mız için hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın başkanlığında Menteşe'miz çok daha ileriye gidecek. Gonca Hanım da bizim çıtamızı daha da yukarıya çıkartacak" dedi.

Gonca Köksal ise "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilk kadın belediye başkanı olarak göreve başlamanın büyük onur, gurur ve heyecanını taşıyorum. Çok büyük bir sorumluluk var üzerimizde bunun bilincindeyim. Bahattin Başkanıma, bana yoldaşlık yaptığı için ve tüm hizmetleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gümüş, makamını ve belediyenin mührünü Köksal'a teslim etti ve görevinde başarılar diledi.