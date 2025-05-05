Muğla Okçuları, Türkiye Kupası'ndan Madalyalarla Döndü

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları, Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışları'ndan bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü.

Antalya'da düzenlenen 2025 Türkiye Kupası 2. Ayak Yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışmaya 39 bölge, 112 kulüp ve toplam 669 sporcu katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları ise hem bireysel hem de takım kategorilerinde gösterdikleri başarılı performansla bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadın takımı Türkiye ikincisi

Eflal Duru Kaya, Ecesu Demircan ve Songül Lök'ten oluşan kadın takımı, Türkiye ikinciliğini elde etti. Bireysel kategoride mücadele eden Büyükşehir sporcusu Hazal Burun, Türkiye şampiyonu oldu. Emircan Haney ise Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Hazal Burun ve Emircan Haney, Antalya'da elde ettikleri başarı sonucunda Çin'de düzenlenen Dünya Kupası İkinci Ayak müsabakasına gitmeye hak kazandı. Burun ve Haney, 6-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çin'in Şangay kentinde düzenlenen 2025 Dünya Kupası İkinci Ayak müsabakasında Türkiye'yi temsil edecek. U-18 kadın takımı da turnuvada başarısıyla dikkati çekti. Ecesu Demircan, Eflal Duru Kaya ve Tanem Topuz'dan oluşan ekip, Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla'yı ve Türkiye'yi temsil eden sporcular ile gurur duyduklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

"Muğla'mızın adını Türkiye çapında gururla duyuran tüm sporcularımızı ve onları bu başarıya hazırlayan kıymetli antrenörümüz Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Hem bireysel hem takım bazında elde edilen bu dereceler, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteğimizi her geçen gün artırıyor, sporcularımızın ulusal ve uluslararası platformlarda başarıya ulaşması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Muğla'mızın dört bir yanında sporun yaygınlaşmasını, gençlerimizin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri alanlar yaratmayı ve onları ulusal ve uluslararası başarılarla taçlandırmayı hedefliyoruz. Muğla sporda da öncü bir şehir olmaya devam edecek."