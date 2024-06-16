Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Bayram Tatili İçin Tatilcilere Orman Yangını Uyarısı Yapıyor - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Bayram Tatili İçin Tatilcilere Orman Yangını Uyarısı Yapıyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bayram tatili süresince Muğla bölgesine gelen tatilcileri orman yangınları konusunda bilgilendiriyor. Polis ve jandarma kontrol noktalarında dağıtılan broşürlerde, orman yangınlarının önlenmesi için mangal, semaver ve kamp ateşlerinin sadece izin verilen yerlerde yakılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, ormanda ateş yakılmaması, doğaya çöp atılmaması ve rüzgarlı/kuru günlerde ateş yakılmaması gibi uyarılar da yer alıyor.

16.06.2024 10:28
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bayram tatili için yöreye gelenleri bilgilendiriyor.

Bayram tatili nedeniyle araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Muğla bölgesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtıldı.

Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, broşürlerin yanı sıra vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Dağıtılan broşürlerde, "Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım", "Semaver keyfiniz kederimiz olmasın", "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibareleri yer alıyor.

Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve Alo 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarına dikkat çekilen broşürlerde, ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe-bardak ve sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması uyarılarında bulunuluyor.

Kaynak: AA

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