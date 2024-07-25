Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli yangın söndürme uçağı pilotu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli olan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso, Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev aldıktan sonra Dalaman Havaalanı'na indi. Ancak dinlenme salonunda aniden fenalaşan Repiso, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Repiso'nun yakınları, çalışma arkadaşları ve yetkililer katıldı. Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.

25.07.2024 12:05
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görev yapan yangın söndürme uçağı pilotu Emiliano Barajas Repiso (39), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Köyceğiz Karaçam Mahallesi'nde çıkan yangında görev alan Andorra vatandaşı Repiso, Dalaman Havaalanı'na indikten sonra ekip arkadaşlarıyla dinlenme salonuna geçti.

Aniden fenalaşan Repiso'ya ilk müdahaleyi yapan arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekibinin de müdahalesine rağmen kurtarılamayan Repiso için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törene pilotun kardeşi ve çalışma arkadaşları, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Tevfik Çetinkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile müdürlük personeli katıldı.

Ülküdür, konuşmasında, Emiliano Barajas Repiso'nun orman yangınlarının söndürülmesinde başarıyla görev yapan bir pilot olduğunu söyledi.

Törenin ardından Repiso'nun cenazesi ülkesine gönderildi.

Kaynak: AA

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