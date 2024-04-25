Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden kırsal bölgelere yangın uyarısı - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden kırsal bölgelere yangın uyarısı

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara yönelik orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve muhtemel yangınlar durumunda yapılması gerekenleri anlatan film hazırlandı. Filmde, orman içerisi ve yakınında bulunan yerleşim yerlerinde alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 12 başlık halinde anlatılıyor.

25.04.2024 14:02
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden kırsal bölgelere yangın uyarısı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce orman köyleri ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik uyarıcı ve bilgilendirici kısa film hazırlandı.

MUĞLA - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylerinde yaşayan vatandaşlara yönelik orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve muhtemel yangınlar durumunda yapılması gerekenleri anlatan film hazırlandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Basın İletişim Şube Müdürlüğü ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 3 dakika 45 saniyelik filmde, son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı oluşan sıra dışı hava hallerinin yaz aylarında muhtemel orman yangınlarının büyüme riskini arttırdığı belirtiliyor. Bu riski azaltmak ve yerleşim yerlerinin büyük orman yangınlarından zarar görmesini engellemek amacıyla alınacak tedbirler köylerde yapılan çekimler eşliğinde anlatılıyor.

Kısa filmde orman içerisi ve yakınında bulunan yerleşim yerlerinde alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 12 başlık halinde anlatılıyor. "Tedbirini Al, Köyünü Koru" başlığıyla 12 ayrı spot film halinde de hazırlanan video içeriklerde şu hususlar dikkat çekiliyor;

Yapılan uyarıda, "Evlerin bahçesinde kolay yanıcı madde bulundurmayalım. Yakacak amaçlı kullanılan odun, kozalak ve benzeri malzemeleri evlere uzak yerlerde istifleyelim, evlerin çatılarında, yağmur oluklarında ağaçlardan düşen ibre, yaprak ve kozalak gibi yanıcı maddeleri sık sık temizleyelim. Olabilecek bir yangın sırasında alevlerin evlere yaklaşması durumunda tüm kapı ve pencereleri kapatalım ve görevlilerden gelecek talimatlara göre hareket edilelim. Evlerin bahçesinde kolay tutuşan ve söndürülmesi oldukça zor olan hayvan yemi ve saman gibi malzemeleri evlerden ve ormandan uzak noktalarda depolayalım. Orman yangınına neden olabilecek anız ve benzeri bitki örtüsü kesinlikle yakmayalım, bu konuda sürüm işlemini tercih edelim. Yangın esnasında söndürme araçlarının köy içerisinden geçmesine engel olacak uygulamalardan kaçınalım. Özellikle ormana yakın evlerin bahçelerinde tutuşmalara karşı su ile müdahale edecek şekilde gerekli tesisatları ve söndürmede kullanılacak el aletlerini hazır bulunduralım. Bahçe ve sera artıklarının kolay tutuşabilmesi nedeniyle orman içerisine yada yol kenarlarına bırakmayalım. Yemek yapmak yada farklı bir amaç ile dışarıda ocak ateşi yakmayalım. Sigara izmariti gibi yanıcı özellikteki malzemeleri tamamen söndürmeden atmayalım. Büyük yangınlarda hayvan ve insan tahliyeleri için toplanma yerleri belirlenmeli ve tahliyeler bu noktalara yapılmalı. Köylerde bulunan su tankerleri yangın mevsiminde suyla dolu halde ve ihtiyaç halinde kullanmak üzere hazır bulundurulmalı. Özellikle küçük çocuklara ve gençlere yangınlarla ilgili ikazda bulunarak ateşle oynamamaları konusunda uyarılmalı.

Kaynak: İHA

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