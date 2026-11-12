Muğla Ortaca\'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Muğla Ortaca'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dikmekavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, ardından soğutma çalışması yapıldı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Dikmekavak Mahallesi'nde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yapıldı.
Yangında otomobil tamamen yanarak zarar gördü.
Kaynak: AA
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