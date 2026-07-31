Muğla Sevgi Evleri\'nden Çocuklara Sosyal Proje

Muğla Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Datça ilçesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında iki gün konuk edildi.

Marmaris SKAL Kulübü ile Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) işbirliğinde Dalya Resort Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen projeye, Muğla Sevgi Evleri'nden 20 çocuk ile 9 eğitmen katıldı.

Gündüz su parkında yüzme eğitimi alan çocuklar, akşam düzenlenen etkinliklerde kokteyl, pizza ve pasta yapımı gibi atölyelere katıldı. Çocukların hazırladığı yiyecekler, otelin misafirlerine ve kendilerine ikram edildi.

Marmaris SKAL Dönem Başkanı ve GETOB Başkan Yardımcısı Süleyman Yıldız, gazetecilere, proje kapsamında çocuklara güzel anılar kazandırmayı ve turizm sevgisi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Çocukların otel misafirleriyle kaynaşarak sosyal etkileşim imkanı bulduğunu belirten Yıldız, "Geleceğin turizmcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.???????