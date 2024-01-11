 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, gazetecilerle buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Rektör Kaçar, gazetecilerin haber alma hakkını savunmak adına verdikleri mücadeleyi takdir etti ve günlerini kutladı. Ayrıca, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, gazetecilerle buluştu
11.01.2024 - 16:09,
Abone Ol

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Rektör Kaçar, MSKÜ Kampüsünde ulusal ve yerel basın temsilcileri ile yemekte buluştu.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Kaçar, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştıran gazetecilerin gününü kutladı.

Kaçar, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 17:57:38. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement