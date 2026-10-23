Muğla Vali Yardımcısı Cehveroğlu Datça'da Hükümet Konağı inşaatını inceledi - Son Dakika
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Muğla Vali Yardımcısı Cehveroğlu Datça'da Hükümet Konağı inşaatını inceledi

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Muğla Vali Yardımcısı Cehveroğlu ve Datça Kaymakamı Atıcı, İskele Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatını inceledi. Yetkililerden fiziki gerçekleşme hakkında bilgi alınırken, konağın tamamlanmasıyla kamu hizmetlerinin daha modern, entegre ve hızlı sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu ve Datça Kaymakamı Murat Atıcı, İskele Mahallesi'nde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye alanını gezerek yürütülen çalışmalar ve projenin fiziki gerçekleşme durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Cehveroğlu ve Atıcı, inşaatta çalışan personele kolaylıklar diledi.

İncelemelerin ardından yapılan değerlendirmede, İskele Mahallesi'nde inşa edilen yeni Hükümet Konağı'nın tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha modern, entegre ve hızlı bir şekilde sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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