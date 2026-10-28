Muğla Valiliği, Sarı Mehmet'in Cumhuriyet müjdesini ilettiği geceyi filmde anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Valiliği, Sarı Mehmet'in Cumhuriyet müjdesini ilettiği geceyi filmde anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü için 29 Ekim 1923 gecesini ve müjdenin kente ulaşmasını konu alan, yapay zeka destekli kısa filmi yayımladı. Filmde telgrafı alan Sarı Mehmet'in haberi dönemin valisi ve belediye başkanına ilettiği anlatılıyor.

Muğla Valiliği, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 1923 gecesi kentte yaşananları ve müjdenin duyulma anını konu alan bir kısa film yayımladı.

Tarihi kaynaklardan yararlanılarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan çalışma, kamuoyuna duyuruldu.

Videoda yer alan bilgilere göre, 29 Ekim 1923 akşamı saat 20.00 sıralarında Muğla Hükümet Konağı'ndaki telgraf odasında görev yapan Sarı Mehmet, Ankara'dan Cumhuriyet'in ilan edildiğini bildiren tarihi telgrafı teslim aldı.

Sarı Mehmet, gelen bu mühim haberi vakit kaybetmeden dönemin Muğla Valisi H. Asaf Bey ile Belediye Başkanı Mehmet Ragıp Zorbazzade'ye iletti.

"Cumhuriyet ilan olundu!" sesleriyle kent sokaklarında yankılanan haber, Muğla halkı tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı.

"Bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek"

Yayımlanan filmde dönemin Muğla Valisi H. Asaf Bey'in "Bu millet, işgalin ve yokluğun ağır günlerinden geçti ama istiklalinden vazgeçmedi. Cumhuriyet geleceğimize yakılan..." ifadelerine de yer verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise mesajında şunları kaydetti:

"Ve bir asrı aşkın süredir hiç sönmeyen bağımsızlık meşalesidir. Bu büyük emaneti daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimin ve kıymetli Muğlalı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA
Muğla ValiliğiKültür SanatYapay Zeka29 EkimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:03:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla Valiliği, Sarı Mehmet'in Cumhuriyet müjdesini ilettiği geceyi filmde anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android