Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi. Davetlileri karşılayan Vali Akbıyık, milli egemenlik ve birlik beraberlik vurgusu yaparak, 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine olan inancını da vurguladı.

30.08.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Kentteki bir işletmede verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

Masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, ???????milli egemenlik, birlik, beraberlik, anlayış ve idealizmin eseri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Akbıyık, "Başkomutanlık Meydan Muharebesinin eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, vatan toprağı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimiz ve şanlı gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum." dedi.

Akbıyık, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı pastasını kesti.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milletvekili Cumhur Uzun, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, kaymakamlar, bazı siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, İdris Akbıyık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 23:49:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık, 30 Ağustos Zafer Bayramı için resepsiyon verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement