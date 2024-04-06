Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Anadolu Ajansının (AA) 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminden bu yana, halkın sesi, gözü ve kulağı olduğunu belirtti.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı'nın gerek yazılı gerekse görsel basında önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Akbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Anadolu'nun güçlü sesi olarak Kurtuluş Savaşı döneminde haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak ve milletimizin gelişmelerden haberdar edilmesi gayesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğu, bugün de aynı şuur ve gayretle devam ettirmektedir. Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşıyan Anadolu Ajansı bugün genişleyen haber ağı, yetkin insan kaynağı, güçlenen teknolojik altyapısı ve hayatın her alanındaki haber ve analizleriyle uluslararası haber ajansları arasında yerini almıştır. Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum."