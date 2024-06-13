Muğla ve Aydın'da Hayvan Hırsızlığı Yapan Çeteye Operasyon: 3 Tutuklama

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MUĞLA ve Aydın'da jandarmanın hayvan hırsızlığı yapan 'Akçanerik' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta yaşanan küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına ilişkin çok sayıda şikayet aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekipler, 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından hırsızlık olaylarını 'Akçanerik' çetesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, 10 Haziran'da Milas ve Aydın'ın Söke ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte plakalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, 40 bin lira, cep telefonları, hayvan kulak küpeleri, 2 buzağı ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. (28), H.A. (48), A.A. (32) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.