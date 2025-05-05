Muğla ve Bastia'dan Kültürel İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Muğla ve Bastia'dan Kültürel İşbirliği Protokolü

Muğla ve Bastia\'dan Kültürel İşbirliği Protokolü

Muğla ve Bastia, Akdeniz mirasını korumak için protokol imzaladı; kültürel işbirliği artacak.

05.05.2025 17:53
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fransa'nın Bastia Belediyesi arasında Akdeniz'e kıyısı bulunan iki şehir olarak kültürel ve doğal mirası korumaya, çevresel ve kültürel iş birliklerini geliştirmeye yönelik protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz'in geleceği için bu protokolün önemli olduğunu, bu birliktelik sayesinde ortak çalışma yürüteceklerini söyledi.

Akdeniz'in tarihin başından itibaren kültürlerin, ticaretin ve medeniyetlerin kesişim noktası olduğunu belirten Aras," Ancak bugün, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sosyoekonomik dengesizlikler gibi ortak tehditlerle karşı karşıyayız. Bu zorluklar karşısında bölgesel dayanıklılığı artırmanın yolu, deniz ve kara arasındaki bağı yeniden kurmaktan geçmektedir." dedi.

Aras, protokolün içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bastia Kültürel İş Birliği anlaşması ile deniz kültürü, arkeoloji, bağcılık ve zeytincilik gibi alanlarda kültürel mirasın tanıtımı, deniz mirasının korunmasına yönelik farkındalık çalışmaları, kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimi, ortak eğitim programları, izleme ve veri paylaşımı gibi bilimsel faaliyetler yönetilmesi, uluslararası fon ve destek mekanizmalarının ortaklaşa değerlendirilmesi amaçlandı."

Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton ise imzalanan protokolün tarihi bir protokol olacağını dile getirdi.

Fanton, "Bu tarihi protokol son derece önemli çünkü yurttaşları bir araya getiriyor. Bu protokolün alanlarından biri kadınları da buluşturuyor. Protokol sayesinde Muğla ile Bastialı kadınların işbirliğine olanak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave, Muğla'da bulunmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Bastia'nın ilk defa böyle bir protokolü Muğla ile imzaladığına işaret eden Lacave, "Akdeniz'e açık bir kapı olduğumuz için bu protokol bağlantımızı canlı kılacak. Bizim için önemli olan çevreyi korumak ve sahip olduğumuz mirası korumaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bastia Belediye Başkan Yardımcısı Mattea Lacave arasında imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla ve Bastia'dan Kültürel İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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