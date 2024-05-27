Muğla ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, 20-26 Mayıs'ta Muğla ve ilçelerinde yürüttüğü çalışma kapsamında 33'ü kesinleşmiş hapis cezası ve 92'si çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 125 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla ve ilçelerinde aranan 125 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?