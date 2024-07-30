Muğla ve ilçelerinde aranan kişilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.
Ekiplerce yapılan kontrolde kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 93 kişi gözaltına alındı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla ve ilçelerinde aranan 93 hükümlü ve şüpheli yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?