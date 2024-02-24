Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 41 şüpheli ve 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 41 şüpheli ve 6 zanlı yakalandı

Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 41 şüpheli ve 6 zanlı yakalandı

Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen yol uygulamasında, arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında çok sayıda araç kontrol edildi ve kişi sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda, aranan 41 kişi ile hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmaya teslim edildi.

24.02.2024 13:11  Güncelleme: 13:12
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Muğla ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen yol uygulamasında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 41 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 448 personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında ekiplerce çok sayıda araç kontrol edildi, kişi sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Jandarma, Muğla, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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