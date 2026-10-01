Milas\'ta DMD\'li Göktuğ Kurt için bırakılan yardım kumbaralarını çalan şüpheli tutuklandı

Milas'ta DMD'li Göktuğ Kurt için bırakılan yardım kumbaralarını çalan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DMD hastası Göktuğ Kurt için Muğla'nın Milas ilçesinde Valilik onayıyla başlatılan kampanyada iş yerlerine konulan yardım kumbaraları hedef alındı. Annesi Ece Tülübaş'ın şikâyeti üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis, Bünyamin Atılgan'ı (27) bir miktar parayla yakaladı. Şüphelinin bir market ve pastane dahil toplam 5 iş yerinden kumbara çaldığı belirlendi; Atılgan mahkemece tutuklandı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Göktuğ Kurt için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan 5 ayrı yardım kumbarası çalındı. Kumbaraları çaldığı belirlenip gözaltına alınan Bünyamin Atılgan (27), tutuklandı.
Olay, önceki gün Burgaz Mahallesi Nazmi Akdeniz Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. DMD hastası Göktuğ Kurt için Muğla Valiliği onaylı yardım kampanyası kapsamında iş yerlerine bırakılan yardım kumbaraları çalındı. Durumu öğrenen Göktuğ'un annesi Ece Tülübaş, polise başvurdu.
GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Milas Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Bünyamin Atılgan olduğunu belirledi. Atılgan, çaldığı bir miktar parayla yakalanıp gözaltına alındı.
4 İŞ YERİNDEN DAHA ÇALMIŞ
Soruşturmanın genişletilmesiyle Atılgan'ın, 21 ve 28 Eylül tarihlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir pastanenin de aralarında bulunduğu 4 ayrı iş yerinden de Göktuğ için konulan yardım kumbaralarını çaldığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atılgan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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