Muhalif Golan, Netanyahu ile birlik hükümetine karşı, 67 sandalyeye işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muhalif Golan, Netanyahu ile birlik hükümetine karşı, 67 sandalyeye işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu ve Likud ile birlik hükümetine karşı olduğunu söyledi. Golan, benzer girişimlerin fiyaskoyla sonuçlandığını belirterek 67 sandalyeyle değişim talep edildiğini söyledi.

İsrail'de muhalif Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu ve partisi Likud ile bir birlik hükümeti kurulmasına karşı olduğunu, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Golan, tüm oylar sayıldıktan sonra partisinin mecliste 8 milletvekiliyle temsil edilmesini beklediğini ifade etti.

Golan, seçim sonuçlarıyla birlikte "Netanyahu'nun evine gönderileceği" ve "onunla hiçbir iş yapılmayacağı" açıklamasında bulunurken, geçmişteki benzer girişimlerin "büyük bir fiyaskoyla sonuçlandığını" vurguladı.

İsrail'deki seçim sonuçlarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise Golan, muhalefet blokundaki diğer parti liderleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Golan, muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplamda hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaştığına işaret ederek??????? şu ifadeleri kullandı:

"Halk sözünü söyledi. 67 sandalye ile İsrail kamuoyunun çoğunluğu değişim talep etti. Seçmenlerin iradesini hayata geçirmek ve İsrail için bir değişim ile kurtuluş hükümetinin kurulmasını sağlamak adına her yolu denemeyi, her şekilde çalışmayı ve gereken her şeyi yapmayı planlıyorum."

İsrail'de muhalefetin eski lideri ve Mavi ve Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirilere uğramıştı.

Gantz, anketlerin partisinin baraj altında kalacağını işaret etmesi üzerine seçimlere 8 gün kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
PolitikaİsrailGüncelLikudDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Yemeksepeti’nin eski sahibi Nevzat Aydın’a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz Yemeksepeti'nin eski sahibi Nevzat Aydın'a tehdit: Para vermezsen çocuğunu öldürürüz
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz’ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:40:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Muhalif Golan, Netanyahu ile birlik hükümetine karşı, 67 sandalyeye işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android