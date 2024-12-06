Muhalif Gruplar Humus'a İlerliyor - Son Dakika
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Muhalif Gruplar Humus'a İlerliyor

Suriye'de muhalif gruplar, Hama'yı kontrol altına aldı ve Humus'a bağlı Rastan'a ulaştı.

06.12.2024 00:00
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- Suriye'de muhalif gruplar Humus'a ilerliyor

Suriye ve Rus savaş uçakları Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü vurdu

HALEP - Suriye'de Hama'yı kontrol altına alan muhalif gruplar, Humus'a bağlı Rastan'a ulaştı. Suriye ve Rus savaş uçakları, Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü vurdu.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hama'yı kontrol altına alan muhalif grupların, Humus'a bağlı Rastan'a ulaştığını aktararak, Esad rejimine bağlı İstihkam Taburu'na ait çok sayıda zırhlı aracı ve mühimmatı ele geçirdiğini ifade etti.

Gözlemevi, Suriye ve Rus savaş uçaklarının Rastan'ın dış mahallelerini ve Hama-Humus yolu üzerinde bulunan Rastan Köprüsü'nü hedef alan 10 saldırı düzenlediğini aktardı.

Gözlemevi, Esad güçlerinin Humus'un kuzey kırsalındaki Telbise kentine giden karayoluna toprak bariyerler kurduğunu belirterek, silah ve teçhizat yüklü 200'den fazla askeri aracı Humus kentine sevk ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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