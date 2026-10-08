Muhammed Emin Uyumaz, U20 Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Muhammed Emin Uyumaz, U20 Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı

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Muhammed Emin Uyumaz, U20 Balkan Şampiyonası\'nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uyumaz, Hırvatistan'daki U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Sırp rakibine 8-7 yenilen Uyumaz, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Muhammed Emin Uyumaz, U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda 87 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları uluslararası başarılar kazanmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Emin Uyumaz, 87 kiloda gümüş madalya kazandı. Çeyrek finalde Bulgar, yarı finalde Hırvat rakibini 8-0'lık skorlarla mağlup eden Uyumaz, finalde Sırp rakibine 8-7 yenilerek şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Muhammed Emin Uyumaz, 2026 yılında elde ettiği derecelerle de dikkat çekti. 16-17 Şubat tarihlerinde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Uyumaz, 5-7 Haziran tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentindeki U20 Dumitru Pirvulescu ve Vasile Iorga Turnuvası'nda ise bronz madalya kazandı.

Kaynak: ANKA
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