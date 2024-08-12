Muhammed Yunus, Bangladeş'teki İstifalar Hakkında Konuştu

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Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinden üst düzey yetkililerin istifalarında "yasal adımların izlendiğini" söyledi.

Muhammed Yunus, gazetecilere yaptığı açıklamada, istifa eden eski hükümet yetkililerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunus, Hasina hükümetinden çeşitli üst düzey yetkililerinin istifasında "yasal olarak gerekli tüm adımların izlendiğini" ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başyargıçlığı görevinden istifa eden Obaidul Hassan'a ilişkin konuşan Yunus, Hassan'ı "yalnızca bir cellat" şeklinde niteledi.

Bangladeş'te protestocu öğrencilerin talebiyle geçici hükümete liderlik etmeyi kabul eden Yunus, "ülke gençlerinin isteği olduğu için bunu yaptığını" belirtti.

Yunus, "Bu, benim değil onların hayali. Ben (bu hayali) gerçekleştirmek için onlara yardım ediyorum." diye konuştu.

Bangladeş'te Hassan'ın yanı sıra birkaç üst düzey yetkili daha ülkedeki protestoların ardından istifa etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.