Muhammed Yunus, Bangladeş'teki İstifalar Hakkında Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhammed Yunus, Bangladeş'teki İstifalar Hakkında Konuştu

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinden üst düzey yetkililerin istifalarında 'yasal adımların izlendiğini' söyledi.

12.08.2024 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangladeş'te geçici hükümete başdanışman sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinden üst düzey yetkililerin istifalarında "yasal adımların izlendiğini" söyledi.

Muhammed Yunus, gazetecilere yaptığı açıklamada, istifa eden eski hükümet yetkililerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yunus, Hasina hükümetinden çeşitli üst düzey yetkililerinin istifasında "yasal olarak gerekli tüm adımların izlendiğini" ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başyargıçlığı görevinden istifa eden Obaidul Hassan'a ilişkin konuşan Yunus, Hassan'ı "yalnızca bir cellat" şeklinde niteledi.

Bangladeş'te protestocu öğrencilerin talebiyle geçici hükümete liderlik etmeyi kabul eden Yunus, "ülke gençlerinin isteği olduğu için bunu yaptığını" belirtti.

Yunus, "Bu, benim değil onların hayali. Ben (bu hayali) gerçekleştirmek için onlara yardım ediyorum." diye konuştu.

Bangladeş'te Hassan'ın yanı sıra birkaç üst düzey yetkili daha ülkedeki protestoların ardından istifa etmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Muhammed Yunus, Bangladeş, Hükümet, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhammed Yunus, Bangladeş'teki İstifalar Hakkında Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 21:19:26. #1.11#
SON DAKİKA: Muhammed Yunus, Bangladeş'teki İstifalar Hakkında Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement