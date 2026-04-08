Muharrem İnce davasında ceza kararı

08.04.2026 20:01
Ankara'da sahte dekont ve görüntülerle ilgili 10 sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

(ANKARA) – Ankara'da, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekontlar ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili davada 14 sanıktan 10'una "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ile taraf avukatları yer aldı. Mahkeme hakimi, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak taraflara son sözlerini sordu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıklar Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K.'yı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanıklar Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında Muharrem İnce'ye "hakaret" suçundan açılan davanın, ön ödemeye tabi olması ve ödemenin yapılmış bulunması nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

