(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Muharrem İnce'den İmamoğlu Tepkisi: 'Mahkemeyle Yenemeyeceklerini Sanıyorlar' - Son Dakika
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