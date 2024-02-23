Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor

Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Akça Camii Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tutuş, İzmit'in yönetimine talip olduğunu belirterek, hedeflerini anlattı ve İzmitli hemşehrilerinden büyük ilgi ve sevgi gördüğünü ifade etti. Ziyaretine İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve partililer de eşlik etti.

23.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
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Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Akça Camii Caddesi'ni ziyaret eden Tutuş, esnaf ve vatandaşlara hedeflerini anlattı.

Tutuş, sokaklarında büyüdüğü İzmit'in yönetimine talip olduğuna işaret ederek, "Yola çıktığımız gün itibariyle hemşerilerim bizleri bağrına bastı. Hangi mahallemize gitsek, büyük coşku ve heyecan var. Gösterilen ilgi ve sevgi 'yeni İzmit' heyecanımızı daha da pekiştiriyor. İzmitli hemşehrilerim, her şeyin en güzeline layık, güzel günlere çok az kaldı. Sevgi dilinin, hoşgörünün hakim olduğu, sadece hizmetlerin konuşulduğu bir İzmit mümkün." ifadelerini kullandı.

Ziyaretinde Tutuş'a, İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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