Muhasebe Yetkilisi Tehlikede
Muhasebe Yetkilisi Tehlikede

Muhasebe Yetkileri Tehlikede
23.03.2026 14:10
SMMMO Başkanı Uslular, mesleki düzenlemelere karşı hukuki mücadele vereceklerini açıkladı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Adnan Uslular, son dönemde mesleki alana yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uslular, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, vergi sisteminin sağlıklı işlemesinin muhasebe, kayıt, beyan ve sorumluluk zincirinin tek bir uzmanlık alanında yürütülmesine bağlı olduğunu söyledi.

Muhasebe ile beyannamenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirten Uslular, son dönemde mesleki alana yönelik yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına verilen yetki ile muhasebe kayıtlarının tutulması, beyannamelerin hazırlanması ve gönderilmesi gibi doğrudan teknik bilgi, mesleki sorumluluk ve hukuki yetki gerektiren işlemler, meslek mensubu olmayan yapılara bırakılmaktadır. Bu durum açıkça 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun ruhuna aykırıdır. Mesleki yetki ve sorumluluk bütünlüğünü parçalamaktadır. Vergi güvenliğini zedelemektedir. Yetkiyi parçalamak, sorumluluğu ortadan kaldırmak demektir."

Uslular, hukuka aykırı tüm düzenlemelere karşı yargı dahil her platformda mücadele edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
