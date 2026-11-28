Muhbir, Irak'ı sınır konusunun Trump politikalarına alet edilmemesi konusunda uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Irak'ı sınır konusunun Trump politikalarına alet edilmemesi konusunda uyardı. Muhbir, Bağdat'ın uyanık olması gerektiğini belirtirken İran'ın Irak halkının yanında olduğunu savundu.
İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Irak yönetimini, iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına alet edilmemesi konusunda uyardı.
Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Irak ile İran arasındaki sınır kapılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
" Bağdat, sınır konusunun suçlu Trump'ın politikalarına alet olmaması konusunda uyanık olmalı." ifadelerini kullanan Muhbir, İran'ın zor zamanlarda Irak halkının yanında olduğunu savundu.
Muhbir, "Dış politikamızda, komşularımızla ortak kaderi paylaşmak temel bir ilkedir." dedi.
Irak yönetimi, son olarak ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde bulunan ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.
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