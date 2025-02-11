Mühendis Kızları Projesi'nin Üçüncü Fazı Başladı

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Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde üçüncü faz başladı

İSTANBUL - Mühendislik alanında kadın temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla Limak Vakfı ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında 2015 yılından bu yana devam eden Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde üçüncü faz devreye alındı. Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk girişimlerinden biri olan projeden bugüne kadar 37 ildeki 68 üniversiteden 1500'den fazla genç kadın mühendis adayı, 127 lisede ise 60 bin öğrenci faydalandı.

Kadın temsilinin kısıtlı olduğu bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını hedefleyen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde üçüncü faz başladı. 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü'nde İstanbul'da düzenlenen 3. Faz Sözleşmesi İmza Töreni'ne T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentörler, paydaş şirketlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, ülke genelindeki üniversitelerde mühendislik eğitimi alan kız öğrencileri burs, mentörluk, eğitim, staj ve kariyer programlarıyla desteklerken, lise öğrencilerine ise farkındalık çalışmaları ve kadın-erkek fırsat eşitliğine odaklanan Eşitlik Mührü Programı ile ulaşıyor. Kapsayıcı bir sosyal fayda modeli oluşturan program böylece mühendislikte fırsat eşitliği sağlanması ve kadın mühendislerin istihdam oranlarının artırılması yönünde etki alanını her geçen gün genişletiyor. Ekonomik olarak dezavantajlı başarılı öğrencileri destekleyen program ile bugüne kadar bin 546 öğrenciye öğrenim bursu sağlanırken, TMK mezunu 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sunuldu. Programın üçüncü fazının devreye alınmasıyla projenin sürdürülebilirliği ve etki alanının genişletilmesi adına yeni iş birliklerinin ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Genç kızların güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında, "Bugün, Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nde genç kızlarımızı bilim ve teknoloji alanında desteklediğimiz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni daha ileriye taşıyacak bir adımı hep birlikte atıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan'da da hayata geçirilen bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor ve bizleri oldukça gururlandırıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Bu alanlarda yetişmiş insan kaynağını artırmak ise önemli bir sorumluluktur. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile genç kızların bu meslek dallarında güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz. Kızlarımızın potansiyellerini gerçekleştirerek başarılı işlere imza atacaklarına inanıyoruz. Her biri, bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü roller üstlenerek yarının parlak liderleri, girişimcileri ve bilim insanları olacaklar, dünyaya yön verecekler. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitimi için yapılan her yatırımı hem onların hem de ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi, bu konuda büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, projeyle bugüne kadar 37 ilde 68 üniversitede bin 546 genç kız mühendis adayına, 40 ilde 125 okulda 54 bin kişiye ulaşıldığını belirterek, "Mezun olan 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkanı, 135 öğrenciye de staj desteği sunuldu. Proje kapsamında burs desteğinin yanı sıra staj ve istihdam imkanı, dil, başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Ayrıca başarılı kadın mühendisler, yatırımcılar ve finans kuruluşlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak girişimcilik fikirlerini hayata geçirmelerine destek oluyoruz. Yani bu projeyle sadece mühendislik eğitimi alan genç kızlarının mesleki gelişimlerini desteklemekle kalmıyoruz aynı zamanda onların öz güvenle gelişimlerine destek sağlıyoruz. Bu vesileyle, kız mühendislerin hayallerini destekleyen ve onlara eşit fırsatlar sunan Limak Vakfı'na teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin ortaya çıkış amacı erkek egemen STEM alanlarında kadın istihdamını artırarak, güçlendirmek" diyen Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Limak Vakfı olarak, bundan tam 10 yıl önce büyük bir heyecan ve kararlılıkla Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini hayata geçirdik. Kadınların, erkek egemen bir endüstride kendilerine yer açmalarının ve varlıklarını sürdürmelerinin ne denli zor olduğunu bizzat tecrübe eden biri olarak, bu projenin benim için yeri çok özel. Bugün geldiğimiz noktada daha fazla kadına ve kız çocuğuna ulaşarak onlara ilham ve cesaret verdiğini görmekten büyük bir gurur duyuyorum. Kız kardeşlik ağımız ne kadar güçlenirse, kadınların başarı hikayeleri de o kadar çoğalacak ve görünür hale gelecek, buna yürekten inanıyorum. Coğrafya ve şartlar ne olursa olsun, kadınların ve kız çocuklarının gelişimine yatırım yapıldığında, sadece bireyler değil, ülkemiz ve sektörümüz de hep birlikte daha ileriye gidecek. Mühendislik gibi hızla dönüşen bir alanda, kadınların daha adil ve eşit temsil edilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Eğer bu fırsatı kaçırır ve sektörde derinleşen yetenek açığını kapatamazsak, hepimiz kaybederiz. İşte tam da bu yüzden, kadınların ve kız çocuklarının önündeki engelleri, önyargıları ve cam tavanları ortadan kaldırmayı hedefleyen Türkiye'nin Mühendis Kızları projemizin sesini daha da güçlendirmek, varlığını daha da büyütmek hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

(SBK-GÇ-BA-Y)