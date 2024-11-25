Mühendislik Dekanları Kalite Süreçlerini Tartıştı - Son Dakika
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Mühendislik Dekanları Kalite Süreçlerini Tartıştı

Mühendislik Dekanları Kalite Süreçlerini Tartıştı

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı'nda yükseköğretimde kalite güvencesinin önemine değinerek, liderlik ve katılımcılığın artırılması gerektiğini vurguladı.

25.11.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
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TÜRKİYE'DEKİ üniversitelerin mühendislik fakültesi dekanları, 2001 yılından itibaren her yıl iki kez bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantıları ile 'Yükseköğretimde Kalite Süreçleri'ne katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 42'nci Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısında konuşma yapan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, 'Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Kalite Kültürü' hakkında bilgi verdi.

'KALİTE YALNIZCA SİSTEMLERİN VARLIĞIYLA SAĞLANAMAZ'

2000'li yılların başından itibaren üniversitelerde kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasında önemli adımlar atıldığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Durman; bu süreçlerin sürdürülebilir hale gelmesi ve kurum kültürü olarak benimsenmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Kalite yalnızca sistemlerin varlığıyla sağlanamaz" diyen Prof. Dr. Durman, kalitenin sürdürülebilir olması için sistem ve kültürün bütünleşmesi gerektiğini vurguladı. Yükseköğretimde bu anlayışın benimsenmesinin, kalite çıtasını daha da yukarı taşıyacağını belirtti.

Üniversitelerde kalite kültürünün gelişmesi için odaklanılması gereken alanlara da değinen Prof. Dr. Durman, şu önerilerde bulundu:

"Liderlik: Üniversite yönetimlerinin kalite süreçlerine her aşamada aktif liderlik yapması, bu süreçlerin tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlar.

Katılımcılık: Akademik ve idari kadroların yanı sıra başta öğrenciler olmak üzere tüm iç ve dış paydaşların kalite süreçlerine dahil edilmesi, sürecin daha bütünsel bir yapıya kavuşmasına katkı sunar. Sürdürülebilirlik: Kalite sistemlerinin kalıcı olması için kaynakların etkin kullanımı ve uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerekir."

'ÜNİVERSİTELERİMİZ ULUSLARARASI DÜZEYDE DAHA DA PARLAYACAK'

Kalitenin, tüm paydaşlar arasında ortak bir anlayış ve bilinç oluşmasıyla arzu edilen seviye ulaşabildiğini belirten Prof. Dr. Durman, mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve daha kapsayıcı bir kalite yaklaşımının benimsenmesiyle üniversitelerin uluslararası düzeyde de daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağını ifade etti. Üniversitelerde kaliteye yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Mehmet Durman, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mühendislik Dekanları Kalite Süreçlerini Tartıştı - Son Dakika

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