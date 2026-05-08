Muhittin Böcek'in Davasında Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muhittin Böcek'in Davasında Gelişmeler

08.05.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Muhittin Böcek ve 40 sanığın yargılandığı davada, tutukluluk halleri sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasının dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş salonda yer aldı.

Tutuksuz sanık eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıkların büyük bir kısmı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Muhittin Böcek, ara mütalaaya karşı savunmasında, duruşmaların başından bugüne kadar suçlamalara yönelik müşteki, sanık ve tanık ifadelerini dikkatle dinlediğini, dosyadaki ifadelerin hepsini okuduğunu belirtti.

Müştekilerin hiçbirinin, kendi taraflarına tehdit, zorlama yönünde, "Vermez ise şöyle olur, böyle olur." şeklinde bir beyanda bulunmadığını ifade eden Böcek, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Bu müştekilerin hiçbiri zorla bir şey talepte bulunduğum yönünde bir imada bulunmadı. İddialarla ilgili hiçbiri o anda ve sonrasında benimle bir görüşme yaptıklarını ortaya koymamış, benim adımı dahi anmamışken, sonrasında ise sanıklar ve müştekiler 'Tutuklanınca çıkamam, hapiste yatarım.' ve tutuklanmamak için hakkımda isnatta bulunmuşlar. Bu tutumları ve verdikleri cevapları kendileriyle çelişmektedir. Suçlamaların hiçbirinin oluşmadığı gün gibi ortadır. Düzenli olarak hep mal beyanımı verdim. 107 dönüm babamdan kalan yerlerdir, 58 daire var bir yerde, başka bir yerde 36 dairem var, bu iddialar şahsımı üzmüştür. Birçok yardımda bulundum, yaptırdığım okullar var, Antalya'da birinci sırada hayırseverim. Bu gelinen süreçle ilgili kaynağı belirsiz itibar suikastına uğruyorum ve çok üzülüyorum. 6 dönem bana oy veren insanlara saygısızlık yapanlar var."

Dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen, kendisinde ve avukatlarında olmayan bilgilerle her türlü karalamaya maruz kaldıklarını öne süren Böcek, adli makamlara ve mahkemeye güvenerek telefon şifresini verdiğini, özel hayatına ilişkin konuların ortaya atılmasının kendisini üzdüğünü söyledi.

Antalya'da birçok vatandaşın kendisine oy verdiğini dile getiren Böcek, "6 dönem başkanlığım boyunca herkesin başkanı oldum. Ben Antalya'da tarih yazmışım, benim sloganım 'herkesin belediye başkanı', bana ülkücüler, Yörükler, doğulu ve batılı vatandaşlarım oy verdi. 6 dönem başkanlığım boyunca kamuyu zarara uğratmadım." ifadelerini kullandı.

Böcek, mahkeme dosyasına giren sağlık raporu sonucunu kabul etmediğini, "Cezaevinde hayatını idame ettirebilir." kararının kendisini üzdüğünü kaydetti.

Görev yaptığı 32 yıl boyunca bir kere bile sağlık raporu almadığını ileri süren Böcek, "Beni bütün vatandaşlarım bilir, Allah büyük. Ben iyiysem neden cezaevine girdiğimde 12 olan ilaç sayısı cezaevinde 22'ye çıktı? İlaçların 15'i kronik hastalıklar için verilmektedir, diğerleri mide ilaçlarım. Ben ağır uyku apnesiyim, bu hastalık basit bir hastalıkmış gibi görülmesin. Uyku apnesine dair kullanmam gereken ekipmanlar cezaevi koşullarında yetersiz kalmaktadır, uyku apnesi anlık kalp krizi ve ani ölümlere yol açmaktadır." dedi.

Gelinen aşamada 10 aydır tutuklu olduğunu, sanık, müşteki ve tanık ifadelerinin tamamlandığını belirten Böcek, delil karartma şüphesinin bulunmadığını söyleyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Sanık Fazlı Ateş, savcının mütalaasına katıldığını ifade ederek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Gökhan Böcek ise avukatının esasa ilişkin savunmaları yapacağını kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararında, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in, "delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi" gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanık Fazlı Ateş'in ise kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini kararlaştırdı.

Heyet, suçtan zarar gören Y.Y, B.Ç, M.Y, B.G, A.A, M.S.A, T.A, E.K.H, M.A.K, H.I, R.K, S.K, D.D, M.E, İ.T, F.B. ve sanık S.T. hakkında rüşvet suçunun oluşup oluşmadığı yönünden gereğinin takdir ve ifası için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.

Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek'in Davasında Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:30:16. #7.12#
SON DAKİKA: Muhittin Böcek'in Davasında Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.