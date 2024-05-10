Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Anneler Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Anneler Günü'nü Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Anneler Günü\'nü Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Böcek, annelerin sevgi ve desteğini vurgulayarak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermemiz gerektiğini belirtti.

10.05.2024 11:08  Güncelleme: 11:16
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizlere önce hayat veren, ardından tüm hayatını veren, yaşamımızın her döneminde sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere önce hayat veren, ardından tüm hayatını veren, yaşamımızın her döneminde sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum.

Bizleri sevgisiyle, emeğiyle büyüten, her zaman evlatları için en iyisini isteyen en değerli varlığımız olan annelerimiz şüphesiz ki her şeyin en iyisine layıktır. Bizi bin bir emekle, fedakarlıkla yetiştiren, en masum, en temiz duygularla seven, koruyan, sarıp sarmalayan annelerimiz, sınırsız sevgileri ile yaşamımızın her evresinde en büyük güç kaynağımız, ışığıyla yolumuzu aydınlatan yol göstericimizdir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi 'Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir'. İşte bu nedenledir ki ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için, her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan annelerimiz; önemli bir görev ve sorumluluk taşımaktadır.

Annelik hiçbir zenginlik ile ölçülemeyecek kadar değerli olan, dünyadaki en yüce duygu ve değerdir.Anneler hayattaki en büyük hediyesi ve şansıdır insanın. En zor zamanlarda sığınılan sevgi dolu bir yürek, şefkatli bir eldir anne. Kollarında huzur bulduğumuz, sonsuz sabrın, şefkat, merhamet ve iyiliğin sembolü olan değerli annelerimizi, sadece Anneler Günü'nde değil her zaman hatırlamalı, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermeliyiz. Her daim baş tacımız olan annelerimiz sevgilerin en yücesine layıktır.

Dünyanın en güzel ve en değerli sıfatlarını hak eden elleri öpülesi kıymetli annelerimiz,

Bu duygu ve düşüncelerle, siz değerli annelerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu günler geçirmenizi diliyorum. Beni dünyaya getiren, bakıp büyüten, şehrime hizmet edebilme imkanı veren biricik annem başta olmak üzere Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm annelerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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