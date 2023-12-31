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Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum gününde Şarkışla'da mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum gününde Şarkışla'da mevlit programı düzenlendi

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu için doğum gününde Şarkışla ilçesinde mevlit programı düzenlendi. BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mevlit törenine partililer ve sevenleri katıldı. Törenin ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni gezdi.

Muhsin Yazıcıoğlu\'nun doğum gününde Şarkışla\'da mevlit programı düzenlendi
31.12.2023 - 21:09,  Güncelleme: 21:09
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BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu için doğum gününde memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

BBP Şarkışla İlçe Teşkilatı tarafından Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nde düzenlenen mevlit törenine BBP Şarkışla İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz, Alperen Ocakları İlçe Başkanı Mehmet Şimşek, BBP Belediye Başkan Adayı Kasım Gültekin, partililer ile Yazıcıoğlu'nun sevenleri katıldı.

Okunan mevlidin ardından katılımcılar Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'ni gezdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum gününde Şarkışla'da mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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