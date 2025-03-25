Muhsin Yazıcıoğlu, Ölümünün 16'ncı Yılında Mezarı Başında Anıldı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ncı yılında kabri başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcığlu, Ankara'da Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır katıldı.

Yazıcıoğlu'nun kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından konuşma yapan Çayır, şunları kaydetti:

"Burada bir tarafta içimize hüzün doluyor, bir tarafta gerçekten yarım kalmış bir dosya var. Ne yazık ki bu ülkede faili meçhuller çoğaldıkça birilerinin keyfince yol yürüyeceğini bilmelisiniz. Muhsin Başkanı unutturmak istediler bize. Ama Yüce Allah'ın vaadi vardı; onun yolunda yürüyenler ve onun yolunda öldürülenler ölü değildi, yaşayan birer canlılardı. Burada, Taceddin Dergahı'nda gece, gündüz bu ayetin tam anlamıyla yaşadığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Gecenin 3'ünde, sabahın 5'inde, akşamın karanlığında, gündüzün aydınlığında, burada Anadolu var. Birileri kış günü çıplak ayakla, terlikle çocuğunun elinden tutmuş, Muhsin Başkan'a koşuyor ve dua ediyor. Buna tanıklık ettik.

"Onunla yol yürümüş olmak, zorlukları göğüslemiş olmak bizim için en büyük şereftir"

Bu toplumun her kesiminden Muhsin Başkan'a doğru bir yürüyüş var. Bunun sebebi; onun temsil ettiği dava, adalet davası, vicdan davası, insanlık davası. İnsanın şerefli ve izzetli yaşamasına adanmış bir mücadelenin örnekleri var. İnsanlar dürüstlüğe susadılar, tek sözle hayatını devam ettiren insanlara susadılar. İnsanlar, orada başka, burada başka söyleyenlere değil, mertliğe susadılar. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bu ülkenin belki de bu anlamda tek simgesi ve tek örneğidir. Onunla yol yürümüş olmak, onunla nefes almış olmak, zorlukları göğüslemiş olmak bizim için en büyük şereftir.

"Kimse davayı kapatamaz"

Dava kapatılmak isteniyor. Ortada, yürütülen herhangi bir ciddi dava yok ve dosya yavaş yavaş kapatılmak isteniyor. Buradan hepimiz haykırıyoruz; kimse davayı kapatamaz. Birileri kapatsa dahi, milletin vicdanında suikast davası açıktır, bulana kadar usanmayacağız, birilerini unutturma çabasına da yol açmayacağız.

O, burada yaşıyor. Rabb'im ona rahmet eylesin. 'Gençlik kimi örnek alsın' diye bazen sağda, solda konuşuyorlar. Muhsin Başkanımın mezarına gelip örneği burada görebilirler. Gençlerimiz, istikbal arayan toplum, Muhsin Başkanımın konuşmalarından, hayatından ve buradaki dipdiri halinden kendisine örnek teşkil edebilir. Ne mutlu size, ne mutlu onunla birlikte yaşayanlara, ne mutlu onu doğuran anneye, ne mutlu onunla aynı aileyi paylaşanlara, ne mutlu onunla mücadele edenlere, ne mutlu burada dua edenlere."