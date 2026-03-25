Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 17. yılında kabri başında anıldı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Buradaki anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına rahmet diledi. Destici, Yazıcıoğlu'nun Türk siyasetindeki ilkeli duruşuna vurgu yaparak, "'Türk-İslam' dedi ve son nefesine kadar bu uğurda mücadele etti, şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Üzerinden geçen 17 yılı simgelemek amacıyla Yazıcıoğlu'nun kabrine 17 gül bırakıldı. Programda ayrıca BBP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilciliği tarafından Boğaz Şehitliği'nden getirilen toprak ile KKTC bayrağı Yazıcıoğlu'nun kabrine konuldu.

Törene partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.