Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı

MHP'den Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Muhsin Yılmaz, mazbatasını aldı.
Yılmaz, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
Daha sonra belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, kendini yeniden belediye başkanlığı makamına layık gördükleri ve verdikleri destekler için hemşehrilerine teşekkür etti.
Herkese kapısının açık olduğunu belirten Yılmaz, "Geçmiş 5 yıllık sürecimizde gecemizi gündüzümüze katarak bu memleket için birçok hizmeti sizlere kazandırdığımız gibi 2024-2029 yılları arasındaki görev süremizde de inşallah aynı azimle, aynı şevkle sizlere hizmet etmeye, memleketimize hizmetkar etmeye devam edeceğiz. Rabb'im beni inşallah sizlerin karşısında mahcup duruma düşürmesin." dedi.
Törende dua edilmesinin ardından kurban kesildi.
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