Muhtar Düğün Konvoyunu Kesti, 60 Bin Lira Bağış Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muhtar Düğün Konvoyunu Kesti, 60 Bin Lira Bağış Topladı

Muhtar Düğün Konvoyunu Kesti, 60 Bin Lira Bağış Topladı
20.10.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta muhtar, cami ve kurs için düğün konvoyunun önünü keserek 60 bin lira bağış aldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, yapımı süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için Muhtarı Yücer Güler, düğün konvoyunun önünü keserek 60 bin lira bağış aldı. Bağışın 10 bin lirasını gelin-damada hediye eden muhtar Güler, davul-zurna eşliğinde davetlilerle oyun oynadı.

Köy muhtarı Yücer Güler, yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evi için sürdürülen bağış kampanyasına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Yaz döneminde başlayan yapım, tamirat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla muhtar Güler, aynı köyde düğün yapan Bernay ve Onur İlgar çiftinin konvoyunun önünü kesti. Yaptığının bölgenin düğün adetlerinden olduğunu söyleyen Muhtar Güler, damadın babası Kıyım İlgar'dan 100 bin lira bağış talep etti. Kıyım İlgar'ın bu parayı çok bulması üzerine Güler, 60 bin liraya indi. Parayı yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evinde kullanacağını belirten Güler, damadın babasının nakit olarak verdiği 60 bin liranın 10 bin lirasını gelin-damada hediye etti.

Düğün konvoyundan istediği bağışı alan Güler, daha sonra davul-zurna çaldığı türküler eşliğinde gelin ve damatla oyun oynadı. Muhtar, daha sonra yolu açarak konvoyun geçişine izin verdi.

Muhtar Yücer Güler, köy için yürütülen hizmetlerde her zaman destek veren Tomarlı köyü halkına, gurbette yaşayanlara ve hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Köyde yapımları süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için paraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Güler, "Köyümüzden gençlerin düğünü vardı. Konvoyun önünü kesip bahşiş almak gelenektir. Konvoyun önünü keserek ihtiyacımız olan bahşişi aldım. Bu parayı camimiz, kur binası ve imam evinde kullanacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Cami, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar Düğün Konvoyunu Kesti, 60 Bin Lira Bağış Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:10:32. #7.11#
SON DAKİKA: Muhtar Düğün Konvoyunu Kesti, 60 Bin Lira Bağış Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.