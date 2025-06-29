Muhtar, Tarlalarda Yangın Nöbetinde

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Elmalı Köyü muhtarı Cavit Koşar biçerdöverle biçime başlanan tarlalara kendi su tankeriyle giderek yangın nöbeti tutuyor.

Bölgede buğday ve kanola ekili tarlalarda hasat devam ediyor. Aşırı sıcaklar ve çeşitli nedenlerle çıkan yangınlarda tarım arazileri de zarar görüyor.

Elmalı köyü muhtarı Koşar, traktörünün arkasına taktığı 3 tonluk su tankeriyle hasat sırasında biçerdöverleri arkasında adeta nöbet tutuyor.

Aşırı sıcaklar nedeniyle köyünde 13.00-17.00 saatleri arasında buğday biçimi ve balya bağlamayı yasaklayan muhtar kendine ait 8 tonluk su tankerini de yangınlara karşı hazır bekletiyor.

Su tankerlerine özel ekipmanlar ekleterek köyünde adeta bir küçük itfaiye birimi oluşturan Koşar'ın bu çabası köylüler tarafından takdir topluyor.

Köy meydanında da 8 tonluk su tankeri hazır bekliyor

Koşar, AA muhabirine, çiftçilerin emeklerinin bir kıvılcımla boşa gitmemesi için yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu söyledi.

Yangınlara karşı köyde önlemler aldıklarını anlatan Koşar, "Köyümüzde buğday hasadı hızla devam ediyor. Bu süreçte, biçim anında ya da çeşitli nedenlerden yangınlar çıkabiliyor. Yangınlara karşı önlemlerimizi aldık. Biçim yapılırken 3 tonluk itfaiye ekipmanına sahip 30-40 metre su atabilen tankerimiz tarlada biçerdöverin ardında geziyor. Yine köy meydanında hortumdan ve tepeden 40-50 metre su atabilme ekipmanına sahip 8 tonluk tankerimizi dolu olarak hazır halde bekletiyoruz." diye konuştu.

Koşar, biçim ve balya bağlama saatlerini de köyde düzenlediklerini, yangın çıkabilecek riskli saatlerde çalışmayı yasakladıklarını anlattı.

Kazasız bir hasat dönemi için tedbirleri uygulamaya devam edeceklerin dile getiren Koşar, "Ekili alan ve ev yangınlarına karşı korunaklı bir köy olmanın mücadelesini veriyoruz. Köy halkıma da bizlere gösterdiği yardım ve destekten dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir harman diliyorum." dedi.

"Tarlalarımızı gönül rahatlığıyla hasat ediyoruz"

Köy sakinlerinden Ramazan Kesin de sıcak havalarda yangınların arttığını söyledi.

Tarlalarda biçerdöver ve balya makinelerinden kaynaklı yangınlar çıktığını anlatan Kesin, "Muhtarımız güzel bir önlem aldı. Tarlalarımızı gönül rahatlığıyla hasat ediyoruz. Su tankerini muhtarımız tarla tarla biçerdöverin arkasından dolaştırıyor. Kendisine çok teşekkür ederiz." dedi.

Fatma Bulut ise yangınların tarlada ürünü olan çiftçiyi korkuttuğunu anlattı. Köylerin her şeyi devletten beklemeden önlem alması gerektiğini ifade eden Bulut, muhtar Koşar'ın herkese örnek olduğunu kaydetti.

Efe Güner de genç çiftçi olarak üretime yeni başladığını belirterek, "Biz daha yolun başındayız ama gördüğümüz kadarıyla her yıl yangınlarda ekili tarlalar zarar görebiliyor ve üreticinin emeği kül oluyor. Büyüklerimizden önlem almanın önemini öğreniyoruz." diye konuştu.