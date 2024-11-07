Muhtara Ev Hapsi

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MUHTARA EV HAPSİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobili ile Emir Korde'ye (74) çarparak ağır yaralanmasına neden olup kaçan mahalle muhtarı Orhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Orhan Ç., ev hapsi ve yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.