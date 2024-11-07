Muhtara Ev Hapsi

MUHTARA EV HAPSİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobili ile Emir Korde'ye (74) çarparak ağır yaralanmasına neden olup kaçan mahalle muhtarı Orhan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Orhan Ç., ev hapsi ve yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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