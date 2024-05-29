Muhtardan tanıtım atağı - Son Dakika
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Muhtardan tanıtım atağı

Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar seçilen Necdet Kamacı, köyünün tanıtımı için program düzenledi. Köydeki vatandaşlara Oltu cağ kebabı ve semaver çayı ikram eden muhtar, halaylar çekti. Muhtar, köydeki insanların birbirleriyle kaynaşmasını ve birlik beraberlik içinde olmayı hedeflediklerini belirtti.

29.05.2024 17:20
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Muhtardan tanıtım atağı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde muhtar seçilen Necdet Kamacı ilk icraat olarak köyünün tanıtımı için program yaptı.

Oltu ilçesi Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, köyüne muhtar seçildikten sonra köy tanıtım programı düzenledi. Muhtar köyün okul bahçesinde toplanan vatandaşlara Oltu cağ kebabı ve semaver çayı ikram etti, orkestra eşliğinde halaylar çekti. Ünlükaya Köyü Muhtarı Necdet Kamacı, "Bugün köyümüzün tanıtım programı düzenledik. Köyümüzdeki yaşayanlar bir biriyle kaynaşsın aramızdaki dargınlıkları ortadan kaldırmak, kimse kimse ile küs olmasın birlik beraberlik olsun istiyoruz. Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapacağım" dedi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Oltu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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