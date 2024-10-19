Muhtarlar Günü Kutlandı

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Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde, Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda günün anlam ve önemi hakkında Belediye Başkanı Hamit Kılıç, konuşma yaptı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Andiç de muhtarlık müessesesinin önemli bir kurum olduğunun altını çizdi.

Düzenlenen programa siyasi parti temsilcileri ve meclis üyeleri de katıldı.

19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesesinin Türk kültürünün ve toplumun önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Törene Kaymakam İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile muhtarlar katıldı.

Kavak

Kavak ilçesinde Kaymakam Ebubekir Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Atlı, Güven Göleti Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Burada muhtarlarla sohbet eden Erdoğan ve Atlı, muhtarların gününü kutladı.