Muhtarlar Günü'nde Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika
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Muhtarlar Günü'nde Belediye Başkanı'na Ziyaret

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Akkaya ve mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti. Bakkalcıoğlu, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

22.10.2024 09:15  Güncelleme: 11:21
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(BİLECİK) - Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Akkaya, mahalle ve köy muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtarlar, kendisiyle bir süre görüşerek sohbet etti. Fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Bakkalcıoğlu, "Demokrasimizin temel taşları muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, mahallelerimizin sesi olarak halkımıza hizmet eden tüm muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde Bozüyük için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından protokol üyelerine ve muhtarlara yemek ikram edildi. Program kapsamında Kaymakam Adem Öztürk, Bakkalcıoğlu ve protokol üyeleri de Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü'nde Belediye Başkanı'na Ziyaret - Son Dakika

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