Muhtarlar Günü'nde Belediye Başkanı'na Ziyaret

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(BİLECİK) - Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Sadettin Akkaya, mahalle ve köy muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden muhtarlar, kendisiyle bir süre görüşerek sohbet etti. Fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Bakkalcıoğlu, "Demokrasimizin temel taşları muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, mahallelerimizin sesi olarak halkımıza hizmet eden tüm muhtarlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde Bozüyük için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından protokol üyelerine ve muhtarlara yemek ikram edildi. Program kapsamında Kaymakam Adem Öztürk, Bakkalcıoğlu ve protokol üyeleri de Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.