Muhtarlar Günü'nde Uncu'dan Mesaj

Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Uncu, mesajında muhtarların, vatandaşlarla kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü vazifesini gördüğünü belirtti.

Şehir yönetiminin kolu olan muhtarların vatandaşların sahadaki en önemli paydaşları olduğunu ifade eden Uncu, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.