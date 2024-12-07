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Muhtarlar Spor Salonunda Buluşuyor

Muhtarlar Spor Salonunda Buluşuyor

Düzce'de 'Sağlıklı Muhtar Sağlıklı Mahalle' projesiyle muhtarlar haftada 2 gün spor yapıyor.

07.12.2024 12:47
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Düzce'de hayata geçirilen proje kapsamında muhtarlar, haftada 2 gün spor salonunda buluşuyor.

Düzce Tüm Muhtarlar Derneği ile belediye işbirliğinde başlatılan "Sağlıklı Muhtar Sağlıklı Mahalle" projesi çerçevesinde Bahçeşehir'deki belediyeye ait spor salonunda sayıları 30 ila 50 arasında değişen muhtarlar, haftada 2 gün spor yapıyor.

Dernek başkanı Fikret Kocaoğlu, muhtarların toplumdaki yerini ve önemini geliştirmek amacıyla projeler ürettiklerini belirterek, "Bu etkinliğimiz de bunlardan biri. Bu aktiviteler muhtarlarla bir arada olmamızı, sosyalleşmemizi sağlıyor. Muhtarlık hizmet kalitesini artırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kocaoğlu, bir mahallede ilk aranan kişinin muhtar olduğunu, muhtarın sağlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Aziziye Mahallesi muhtarı Aydın Koç da toplumun önünde olan insanlar olarak öncülük yapmak istedikleri söyledi.

Demetevler Mahalle muhtarı Bülent Bakkaloğlu ise gençleri spora alıştırmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sporu ön plana çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Pişkin, "Muhtarlarımızı aktif yaşama dahil edebilmek ve muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza daha rahat ulaşabilmek için böyle bir projeye başladık. Sağ olsunlar muhtarlarımız güzel katılım sağladılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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