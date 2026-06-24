Muhtarlara Aile Rehberi Eğitimleri - Son Dakika
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Muhtarlara Aile Rehberi Eğitimleri

24.06.2026 11:44
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Samsun'da muhtarlara yönelik sosyal risk haritası ve aile rehberi toplantıları düzenlendi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aile ve toplum yapısını güçlendirmek amacıyla mahalle muhtarlarına yönelik "Sosyal Risk Haritası" ve "Aile Rehberi" bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İlgili kaymakamlıkların koordinasyonunda yürütülen program kapsamında Canik, İlkadım, Kavak, Vezirköprü, Alaçam, Yakakent, Ladik, Salıpazarı, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Ayvacık ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelindi.

Toplantılarda Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli hakkında bilgilendirmeler yapılırken, sosyal risklerin erken tespiti, risk odaklı vaka bildirim süreçleri ve ihtiyaç sahibi bireylerin uygun sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi konuları ele alındı.

Mahallelerde vatandaşlarla en yakın temas halinde bulunan muhtarların sosyal risklerin erken dönemde belirlenmesinde ve ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasında kritik görev üstlendiği vurgulandı. Toplantılarda, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğini artırmak adına kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi hatırlatıldı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile sosyal hizmetlerin sahadaki görünürlüğünün artırılması ve ihtiyaç sahibi ailelere daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlerin il genelindeki tüm muhtarlara ulaşılması amacıyla kalan 6 ilçede de sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Samsun, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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