Muhtarlarla istişare toplantısı

14.09.2025 12:39
Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, muhtarlarla yaz sonrası hizzmetleri ve destekleri değerlendirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yaz dönemi çalışmalarını, yeni eğitim öğretim yılına yönelik destekleri ve mahallelerde yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muhtarlarla yapılan istişarelerde yaz sonu itibarıyla planlanan işler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte belediye ve paydaş işbirlikleriyle yürütülen destek faaliyetleri görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Hacılar'da mevsim şartları gözetilmeksizin çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilendirme yaptıklarını kaydeden Özdoğan, "Muhtarlarımız, bizimle mahallelerimiz arasında köprü görevini üstlenen, vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını bize birebir ileten kıymetli arkadaşlarımızdır. Hızlandırılması gereken konular üzerinde istişarelerde bulunduk. Hacılar için şimdiye kadar verdikleri katkılardan dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonra da aynı özveriyle katkı sunacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

