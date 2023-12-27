Müjdat Gezen, Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemine destek verdi

HABER: EDDA SÖNMEZ - KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

Usta sanatçı Müjdat Gezen, Çağlayan Adliyesi önünde başlatılan oturma eylemine desteğe geldi. Usta sanatçı Gezen, "Eskiden Futbol liginde adalet diye bir takım vardı. Biliyor musunuz? Adalet…Gerçek bu. Sonradan ikinci kümeye düştü, sonra üçüncü kümeye düştü, sonra amatör kümeye düştü sonra yok oldu gitti. Bu kadar işte. Türkiye'nin adalet sistemindeki tarif aynen böyle. Küme düşe, düşe bu hale geldi bugün. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak dediler aynı saatlere denk getirdiler sarayda. Saray değil, genel merkezde, genel merkezde değil bakanlıkta, bakan açıklayacak dediler. Gündem saptırma merkezi harika çalışıyor. İçeride hakimler de telefonlarla çalışıyor galiba. Sistem budur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay dosyasında karar verene kadar Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Usta sanatçı Müjdat Gezen Çağlayan Adliyesi önünde başlatılan oturma eylemine desteğe geldi.

"YILLARCA ÖNCE İLK OYUNUMU TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNE VERMİŞTİM. YAŞARSAM SON OYUMU DA İŞÇİ PARTİSİNE VERECEĞİM"

Usta Sanatçı Gezen şunları söyledi;

"Eskiden Futbol liginde adalet diye bir takım vardı. Biliyor musunuz? Adalet… Gerçek bu. Sonradan ikinci kümeye düştü, sonra üçüncü kümeye düştü, sonra amatör kümeye düştü sonra yok oldu gitti. Bu kadar işte. Türkiye'nin adalet sistemindeki tarif aynen böyle. Küme düşe, düşe bu hale geldi bugün. Cumhurbaşkanı açıklama yapacak dediler aynı saatlere denk getirdiler sarayda. Saray değil, genel merkezde, genel merkezde değil bakanlıkta, bakan açıklayacak dediler. Gündem saptırma merkezi harika çalışıyor. İçeride hakimler de telefonlarla çalışıyor galiba. Sistem budur. Adaletin olmadığı yerde dış yatırım bunlar havadır. Ben askerden döndüğümde yıllarca önce ilk oyunumu Türkiye işçi partisine vermiştim. Yaşarsam son oyumu da işçi partisine vereceğim".